Жителя Златоуста подозревают в продаже безакцизного табака

Следственный отдел ОМВД России по Златоусту возбудил уголовное дело в отношении предпринимателя о продаже табачной продукции без маркировки (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Стоимость изъятых пачек сигарет превысила 1,1 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Операцию провели сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Златоусту. Установлено, что 59-летний местный житель реализовывал немаркированные табачные изделия через арендованный торговый павильон на рынке «Гостиный двор». Полицейские обследовали точку и четыре гаража, которые находятся в собственности горожанина и его родственников. Изъято 8,7 тыс. пачек сигарет на сумму 1,1 млн руб.

Виталина Ярховска