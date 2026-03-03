Глава СК заинтересовался проблемами с водоснабжением чебаркульского санатория

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Челябинской области Алексею Лыжину доложить о причинах необеспечения санатория в Чебаркуле горячей водой. Об этом сообщает пресс-служба госоргана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С жалобой в информационный центр СК обратились местные жители. По их данным, с 2024 года в несколько домов на территории санатория «Лесная сказка» не поступает горячая вода. В январе 2025-го вступило в силу решение суда об обеспечении бесперебойной подачи ресурса, но оно до сих пор не исполнено. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.

В СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело. Исполнение поручения главы СК поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Виталина Ярховска