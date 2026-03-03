За зиму с улиц Петербурга вывезли 1,5 млн кубометров снега

За зимний сезон с территорий Санкт-Петербурга на утилизацию отправили более 1,5 млн кубометров снега. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного со ссылкой на комитет по благоустройству.

В учреждении отметили, что в конце прошлой недели в городе за короткое время выпало около 15 см снега. На выходных, когда улицы стали свободнее, объем вывоза достигал до 40 тыс. кубометров в сутки. Параллельно продолжалась уборка труднодоступных участков: вручную расчищали пешеходные переходы, узкие тротуары и остановки, за 7 дней очистили более 350 крыш павильонов ожидания транспорта.

Из-за последовавшей оттепели и дождей коммунальные службы усилили работу с водоотводом. За неделю прочистили почти 1,9 тыс. водоотводных патрубков от наледи и мусора, на полигон вывезли почти 1,2 тыс. кубометров отходов.

Сейчас на уборке города задействованы 943 машины и 1171 сотрудник дорожных учреждений.

Артемий Чулков