Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывшего новосибирского налоговика ждет суд за взятку 2,8 млн рублей

Прокуратура отдала под суд бывшего заместителя начальника контрольного отдела УФНС России по Новосибирской области. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном разглашении налоговой тайны (ч. 3 ст. 183 УК РФ), сообщили в надзорном ведомстве. По данным источников, в деле фигурирует Александр Маткевич.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Основанием для возбуждения дела в отношении высокопоставленного налоговика послужили материалы регионального УФСБ. В них указывается, что с августа 2023-го по февраль 2025 года обвиняемый предоставлял представителю коммерческой фирмы сведения о предстоящих налоговых проверках, а тот платил ему взятки. Их общая сумма составила 2,8 млн руб., рассказали в областном управлении Следственного комитета.

Илья Николаев

Новости компаний Все