Бывшего новосибирского налоговика ждет суд за взятку 2,8 млн рублей

Прокуратура отдала под суд бывшего заместителя начальника контрольного отдела УФНС России по Новосибирской области. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном разглашении налоговой тайны (ч. 3 ст. 183 УК РФ), сообщили в надзорном ведомстве. По данным источников, в деле фигурирует Александр Маткевич.

Основанием для возбуждения дела в отношении высокопоставленного налоговика послужили материалы регионального УФСБ. В них указывается, что с августа 2023-го по февраль 2025 года обвиняемый предоставлял представителю коммерческой фирмы сведения о предстоящих налоговых проверках, а тот платил ему взятки. Их общая сумма составила 2,8 млн руб., рассказали в областном управлении Следственного комитета.

Илья Николаев