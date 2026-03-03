Уголовное дело о мошенничестве заведено при ремонте аэропорта в Томской области

В Томской области следствием возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реконструкции аэропорта «Богашево». Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По версии следствия, с 2019-го по 2022 год в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система» был заключен госконтракт на реконструкцию аэропорта. В ходе прокурорской проверки было установлено, что стоимость договора была необоснованно завышена под видом существенного роста цен на строительные материалы.

В результате были произведены незаконные выплаты подрядной организации. Ущерб федеральному бюджету следствие оценивает в сумму более 6 млн руб.

Александра Стрелкова