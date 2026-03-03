Нетаньяху: война США и Израиля с Ираном не будет затяжной

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная американско-израильская операция против Ирана не перерастет в бесконечный конфликт. По его словам, смена власти в Иране приведет к заключению мирных соглашений между Израилем и арабскими странами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

«Я слышал, что люди говорят вам, что у вас здесь будет бесконечная война — у вас не будет бесконечной войны, потому что… этот террористический режим в Иране является самым слабым местом с момента своего основания»,— сказал господин Нетаньяху в эфире Fox News. По словам премьер-министра, операция будет «быстрой и решительной» и создаст условия для смены власти в Тегеране.

США и Израиль начали операцию против Ирана 28 февраля. Ее цели — смена власти в Иране, остановка ядерной программы, а также уничтожение ракетных мощностей и иранского флота. По словам президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, Вашингтон планирует потратить на операцию четыре-пять недель.