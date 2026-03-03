Омский «Авангард» разгромил «Спартак» в московском матче

Хоккеисты омского «Авангарда» разгромили «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч состоялся в Москве 2 марта.

После второго периода сибиряки вели с преимуществом в четыре шайбы, а в итоге матч завершился со счетом 4:1. Дубль на счету Николая Прохоркина, по шайбе забросили Константин Окулов и Иван Игумнов. Хозяева свою единственную шайбу провели в большинстве.

«Мы грамотно распоряжались шайбой, перестали ее терять. Так мы и должны выглядеть»,— заметил после матча главный тренер гостей Ги Буше (цитата по сайту КХЛ).

«Авангард» остается на втором месте в конференции «Восток». Он на семь очков отстает от магнитогорского «Металлурга» и на четыре опережает казанский «Ак Барс».

Валерий Лавский