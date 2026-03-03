МИД КНР опроверг сообщения СМИ о «китайско-иранской ракетной сделке»

Сообщения мировых СМИ о том, что Иран якобы близок к заключению соглашения с Китаем о закупке сверхзвуковых противокорабельных ракет CM-302, не соответствуют действительности, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин. В публикациях утверждалось, что эти ракеты станут одним из самых передовых видов вооружений, поставленных Китаем Ирану за последние годы.

«Китай выступает против навязывания негативных ассоциаций и распространения дезинформации, надеясь, что соответствующие стороны будут выбирать курс действий, способствующий деэскалации напряженной обстановки», — приводит слова дипломата агентство «Синьхуа».

Мао Нин подчеркнула, что Китай, «будучи ответственной крупной страной, неуклонно соблюдает свои международные обязательства».

Эрнест Филипповский