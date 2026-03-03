Вэнс: операция США против Ирана — не повторение вторжений в Ирак или Афганистан

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что текущая американская военная операция против Ирана принципиально отличается от кампаний в Ираке и Афганистане.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Matt Rourke / Pool / Reuters

Фото: Matt Rourke / Pool / Reuters

«Чем это отличается, так это тем, что президент четко определил, чего он хочет добиться, и просто нет никакой возможности — я говорил это до начала конфликта и повторю снова, — что Дональд Трамп позволит этой стране втянуться в многолетний конфликт без ясного конца и без четкой цели»,— сказал господин Вэнс в эфире Fox News.

США и Израиль начали операцию против Ирана 28 февраля. Ее цели — смена власти в Иране, остановка ядерной программы, а также уничтожение ракетных мощностей и иранского флота. По словам Дональда Трампа, Вашингтон изначально прогнозировал, что операция продлится около месяца.