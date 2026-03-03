Росстандарт вводит новый ГОСТ на белый хлеб

С 1 апреля в России вступит в силу новый стандарт на белый хлеб из пшеничной муки. ГОСТ придет на смену советскому стандарту 1986 года.

Согласно документу, подготовленному Росстандартом, с которым ознакомилось «РИА Новости», нововведения касаются в первую очередь формы и веса. Теперь допускается выпуск подового хлеба овальной формы, а также изделий массой менее 500 г.

Кроме того, из документа убрали рекомендацию по сроку реализации в розничной сети — ранее она составляла 24 часа с момента выпечки. При этом максимальное время нахождения хлеба на предприятии после выемки из печи осталось прежним — не более 10 часов.

В ГОСТе также прописан перечень допустимого сырья: мука пшеничная хлебопекарная (высшего, первого и второго сортов), дрожжи, соль, вода и сахар. Разрешено использовать и ряд пищевых добавок — вещества для обработки муки, антиоксиданты, ферментные препараты.