Южнокорейская разведка доложила о поставках в Россию оружия и боеприпасов из КНДР

За время спецоперации на Украине Северная Корея отправила в Россию около 33 тыс. контейнеров с военными грузами, включая оружие и боеприпасы, пишет агентство Yonhap со ссылкой на доклад разведуправления Минобороны страны (DIA). Отчет был представлен по запросу оппозиционной Партии народной власти.

Южнокорейская разведка уверена, что объем отгруженных на данный момент боеприпасов может превышать 15 млн артиллерийских снарядов калибра 152 мм. В докладе содержится предположение, что в поставки входили также снаряды калибра 122 мм, противотанковые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и противотанковые ракетные комплексы.

Далее в отчете упомянуты 220 артиллерийских орудий, включая 170-мм самоходные гаубицы и 240-мм реактивные системы залпового огня (РСЗО). В докладе приводятся сообщения от июля прошлого года об отправке 28 тыс. контейнеров с военными грузами, которые шли, в основном, морским путем из порта Раджин, пишет агентство.

По оценкам DIA, с октября 2024 года КНДР направила более 16 тыс. военнослужащих для участия в освобождении российских территорий. Из них около 1 тыс. вернулись домой в декабре, но, по данным разведки, они, скорее всего, будут снова переброшены в Россию.

В Южной Корее распространены опасения, что Пхеньян стремится приобрести у Москвы ключевые военные технологии в обмен на поддержку в СВО. Особенно там боятся получения соседями технологий, связанных со спутниками-шпионами, компактным ядерным оружием и атомными подлодками.

