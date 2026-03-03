МИД России: США показали отношение к НАТО, не предупредив об операции в Иране

Вашингтон показал настоящее отношение к своим союзникам по НАТО, не уведомив их заранее о начале военной операции против Ирана, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мы хорошо знаем практику американцев, которые никогда не просят разрешения у альянса на какие-то действия. Даже если судить по формальным заявлениям, которые сделали многие лидеры, они говорили, что американцы их даже не предупредили ни о времени начала атаки, ни о самой атаке»,— сказал дипломат в разговоре с «РИА Новости».

США и Израиль начали удары по объектам в Иране 28 февраля. Иран в ответ ударил по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке. Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что действия президента США Дональда Трампа среди европейских лидеров «пользуются широкой поддержкой».