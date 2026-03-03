На Камчатке бывшего рыбинспектора приговорили к восьми годам колонии за взятку

Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор по делу о взятке в отношении бывшего старшего госинспектора отдела контроля и охраны водных и биоресурсов одного из подразделений Северо-Восточного территориального управления Федерального агентства по рыболовству, сообщили «Ъ» в пресс-службе суда.

Следствием установлено, что 39-летний рыбинспектор вместе с коллегой (его уголовное дело выделено в отдельное производство) получили взятку в размере 2,5 млн руб. за совершение заведомо незаконных действий, а также за незаконное бездействие, общее покровительство и попустительство по службе деятельности заинтересованных организаций.

В краевой прокуратуре уточнили, что с июля по октябрь 2024 года госинспекторы организовали проверку одного из предприятий на предмет соблюдения природоохранного законодательства, возбудили дела об административных правонарушениях, наложили арест на технику. Затем они выдвинули незаконные требования о передаче взятки за прекращение административного давления и общее покровительство, вынудив руководство юрлица передать деньги.

Подсудимый вину признал частично. Суд признал гражданина виновным в получении взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет и три месяца с отбыванием в колонии строгого режима. Мужчину также обязали выплатить штраф, равный сумме взятки. Кроме того, ему запретили замещать должности на госслужбе, связанные с использованием организационно- распорядительных функций сроком на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 суток.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский