МИД России: Евросоюз не смог изменить позицию Москвы по вопросу Украины

Евросоюз не смог изменить позицию Москвы по украинскому вопросу с помощью санкционного давления, заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников

Фото: Министерство иностранных дел России Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников

«Изменить подходы нашей страны к ситуации на Украине Брюсселю не удалось и не удастся. То, что это в принципе задача из разряда невыполнимых, в ЕС до сих пор понимают далеко не все»,— сказал дипломат в интервью «Известиям».

По его словам, новые санкции против России подтверждают «тупиковость политики Евросоюза». «Идут процессы импортозамещения, имеет место переориентация экспорта на новые рынки, осуществляется поиск новых торговых партнеров. Растет промышленное производство. При этом российский госдолг остается одним из самых низких среди развитых экономик — менее 20% ВВП»,— добавил господин Масленников.