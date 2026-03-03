В Иране прозвучала новая серия взрывов

В центральной, южной и восточной частях Ирана звучат взрывы, передает иранское агентство Tasnim. В это же время Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о запуске беспилотников в направлении военной базы США в Кувейте.

Как пишет иранское агентство Fars, взрывы прозвучали в том числе в Тегеране. Под авиаудар могло попасть здание парламента страны.

Согласно заявлению КСИР, Военно-морские силы Ирана начали 13-й этап операции «Правдивое обещание 4» с применением беспилотников. Атака направлена против американской пехоты на базе Арифджан в Кувейте.

Армия обороны Израиля позднее опубликовала предупреждение об ударах по району Эвин в Тегеране. «Все, кто находится в районе Эвин, особенно рядом со штаб-квартирой гостелевидения - немедленно эвакуируйтесь из отмеченных на карте локаций. В ближайшие несколько часов ЦАХАЛ нанесет удар по объектам иранской военной инфраструктуры»,— написал в соцсети X представитель ЦАХАЛа Авихай Эдри.

Ранее власти Ирана заявили, что целями атак могут стать американские военнослужащие, которые находятся в отелях и гостиницах. Кроме того, Тегеран пригрозил сжигать все суда, которые попытаются пересечь Ормузский пролив, а также наносить удары по всем нефтепроводам на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Марко Рубио не исключил, что Соединенные Штаты проведут наземную операцию в Иране.