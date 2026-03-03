«Пензавтодор» приступил к ремонту дорог после перепадов температур

Температурные качели привели к высокому износу дорожного полотна в Пензе. Об ямочном ремонте рассказал в личном Telegram-канале глава города Олег Денисов.

Фото: Telegram-канал Олега Денисова

МБУ «Пензавтодор» начало частичные восстановительные работы в январе. С наступлением тепла власти обещают масштабировать ремонт. «Пока дорожное полотно не прогрелось хотя бы до „плюсовых“ 10 градусов, устраняем дефекты литой смесью. Мера временная, но необходимая: помогает оперативно привести дороги в проезжее состояние и предотвратить дальнейшее разрушение»,— рассказал господин Денисов, отметив, что упомянутый материал не боится холодов и высокой влажности.

В 2026 году ямочный ремонт затронул 60 улиц, среди которых: Аустрина, Карпинского, Локомотивная, Зеленодольская, Измайлова, Кустанайская, Окружная, Большой Сурский и Свердловский мосты, проспекты Строителей и Победы. Сотрудники «Пензавтодора» ежедневно инспектируют город на предмет новых аварийных участков. Также дорожники отрабатывают поступающие от горожан жалобы.

В ближайшем будущем планируют провести ремонт на улицах Саранская, Каракозова, Пролетарская, Литвинова Поляна, Суворова, 8 Марта, Калинина, Львовская, Беляева, а также на проспекте Строителей. График планируют формировать, «исходя из поступающих задач». В первую очередь администрация обещает обеспечить безопасность участников дорожного движения.

Дарья Васенина