Бастрыкин хочет знать, почему жителей аварийного дома в Ярославле не расселили

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах расследования уголовного дела, возбужденного по факту длительного нерасселения жильцов аварийного дома на улице Пирогова в Ярославле. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.

В сообщении центра указывается, что трехэтажный дом 1961 года постройки разрушается, инженерные системы изношены, обслуживание строения не осуществляется. В 2024 году здание признали аварийным, но до сих пор жителям дома не предоставлено другое жилье. По данному факту ярославское управление СК возбудило дело.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Ярославской области Павла Бакухина доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела»,— сообщили в центре.