«Программа долгосрочных сбережений перестала быть экзотикой»

По данным Банка России, в 2025 году к программе долгосрочных сбережений (ПДС) в регионах Черноземья присоединились 407 тыс. жителей. Общий объем взносов в макрорегионе достиг 13,1 млрд руб., увеличившись вдвое по сравнению с предыдущим годом. О причинах ускорения роста интереса к ПДС, а также о недостатках инструмента — размышляет управляющий партнер агентства ВМТ Консалт Екатерина Косарева.



Фото: из личного архива

Роль регионов Черноземья в общем фонде накопления ПДС невелика. Приток новых денег по России — 6,5 млрд руб. в макрорегионе по итогам 9 месяцев и 307 млрд руб. за 2025 год, то есть порядка 2-3% за год приходится на Черноземье.

В целом программа долгосрочных сбережений уже перестала быть экзотикой, люди к ней привыкают и друг другу об опыте рассказывают. Среди причин интереса — рост финансовой грамотности населения, повышение доверия к институту негосударственных пенсионных фондов, а кроме того — простота оформления. С октября прошлого года договор с НПФ возможно заключить через сервис Госуслуг.

Среди очевидных плюсов программы — наличие механизма софинансирования: государство помогает накопить. Также на часть вложенного существует возможность оформить налоговый вычет. Деньги можно передать по наследству. Для россиян важна возможность страхования суммы до 2,8 млн руб. Это и плюс, и минус, если, например, планируется накопить свыше этой суммы.

При этом деньги работают в течение 15 лет или до того, как россиянин доживет до пенсионного возраста. Плюс в том, что для управления не нужны специальные компетенции, инвестированием занимаются профессионалы. Но это означает и то, что участнику программы нельзя повлиять на доходность.

Из серьезных минусов назовем длительный срок без доступа к своим деньгам (есть ряд исключений) и риск потери доходности, если участник решит расторгнуть договор.

Жители Черноземья в 2025-м удвоили вложения в программу долгосрочных сбережений В 2025 году к программе долгосрочных сбережений в регионах Черноземья присоединились 407 тыс. жителей, свидетельствуют данные Банка России. Сумма взносов в макрорегионе составила 13,1 млрд руб.— в два раза больше, чем за предыдущий год. Читать далее

По нашим прогнозам, вовлеченность россиян в 2026 году будет расти. Во-первых, государство действует через работодателей. Для компаний, которые софинансируют ПДС для работников, предусмотрены налоговые льготы. Во-вторых, планируется увеличить суммы к налоговому вычету. В-третьих, в связи со снижением ключевой ставки все менее привлекательными будут депозиты, а для участников программы предусмотрены отдельные, повышенные ставки.

Наконец, россияне оценят более простой доступ через Госуслуги и без посещения банка. Также программа долгосрочных сбережений вынуждена конкурировать с другими инструментами, которые предлагает рынок, но дальше — вопрос маркетинга.

Подготовил Егор Якимов