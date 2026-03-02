Более 100 домов повреждены в Новороссийске после атаки ВСУ

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко оценил ситуацию после после атаки вооруженных сил Украины (ВСУ). Всего, по его словам, повреждены 61 частный и 41 многоквартирный дом.

Собственникам и жильцам домов окажут всю необходимую помощь, пообещал господин Кравченко в Telegram-канале. Больше всего поврежден частный сектор в Восточном районе, рассказал мэр. Там при падении обломков сбитых БПЛА в трех домах начался пожар.

В селе Мысхако взрывной волной выбило окна в здании детского сада и двери в пяти группах, добавил Андрей Кравченко. Вскоре в учреждении начнется ремонт. Воспитанников временно распределили по другим группам.

Отдельно господин Кравченко отметил повреждение частного дома в том же селе. Там частично пострадала газовая труба. Для обеспечения безопасности приостановлена подача газа. К ремонту приступят завтра. Кроме того, повреждена линия наружного освещения: уничтожено около 80 м кабеля. Мэр города предположил, что на восстановление уйдет несколько дней.

С 23:00 мск 1 марта до 7:00 мск 2 марта над Краснодарским краем сбиты 66 беспилотников. Всего над Россией за тот же период уничтожены 172 БПЛА.