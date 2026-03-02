Главе СК доложат, почему нарушаются права ярославских диабетиков

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения о нарушении прав жителей Ярославля на качественное медицинское обеспечение. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.

В СК поступило обращение от жителей города. «С января текущего года гражданам, страдающим сахарным диабетом, не предоставляются расходные материалы, медицинские изделия и жизненно важные лекарственные препараты. При этом им предлагается выдача аналога медикамента, что может привести к ухудшению состояния здоровья»,— указывается в сообщении центра.

По данному факту областное СУ СК России уже начало проверку. По поручению господина Бастрыкина ведомство возбудит дело, а руководитель управления доложит об установленных в ходе расследования обстоятельствах.

Центральный аппарат поставил исполнение поручения на контроль.

Алла Чижова