Дом Chamovskikh создал короны для международного конкурса красоты БРИКС

2-8 марта в Казани впервые пройдет международный конкурс красоты «Miss, Mrs, Little Miss BRICS 2026», который призван продемонстрировать многогранность и ценность каждого возрастного этапа в жизни девочки, девушки и женщины. Победительницы в трех возрастных номинациях будут отмечены драгоценными коронами, созданными специально для конкурса ювелирным домом Chamovskikh из Екатеринбурга. В течение года команда ведущих специалистов — художников, технологов, 3D-модельеров и геммологов, мастеров прототипирования, литья, монтажа, закрепки и полировки — трудилась над созданием драгоценных трофеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Корона Augusta Florens Фото: Chamovskikh Производство короны Augusta Magna Фото: Chamovskikh Эскиз короны Augusta Aurora Фото: Chamovskikh Эскиз короны Augusta Magna Фото: Chamovskikh Эскиз короны Augusta Florens Фото: Chamovskikh Следующая фотография 1 / 5 Корона Augusta Florens Фото: Chamovskikh Производство короны Augusta Magna Фото: Chamovskikh Эскиз короны Augusta Aurora Фото: Chamovskikh Эскиз короны Augusta Magna Фото: Chamovskikh Эскиз короны Augusta Florens Фото: Chamovskikh

Короной Augusta Florens с бриллиантами, розовыми сапфирами, жемчугом и турмалинами рубеллитами наградят лучшую в детской номинации «Маленькая мисс БРИКС». Корону Augusta Aurora из бриллиантов, коллекционных аквамаринов и жемчуга возложат на голову Мисс БРИКС (18-25 лет). Величественная тиара Augusta Magna с бриллиантами, жемчугом Акойя, морганитами, розовыми сапфирами и турмалинами предназначена для Миссис БРИКС, самой красивой женщины 30+, воплощающей совершенство и гармонию. Финал конкурса красоты BRICS 2026 состоится 7 марта в выставочном центре Kazan Expo.