Умер режиссер фильма «Жидкое небо» Слава Цукерман

В 86 лет умер режиссер, сценарист и продюсер Владислав Цукерман (Слава Цукерман). Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

Слава Цукерман родился 25 апреля 1939 года. После окончания Московского инженерно-строительного института создал там же студенческий театр. Затем с отличием окончил ВГИК. Еще в студенческие годы Цукерман снял первый в истории советского кино игровой любительский фильм «Верю весне». Картина получила главный приз на Всесоюзном фестивале любительских фильмов, ее отметили на фестивале в Канаде и выпустили в широкий прокат.

После учебы Цукерман работал на киностудии «Центрнаучфильм» и Центральном телевидении. С начала 1980-х годов жил в США, где продолжал заниматься кинематографом. Культовая картина режиссера — авангардный фильм «Жидкое небо» (1982). Среди других работ — «Бедная Лиза», «Водевиль про водевиль», «Любовь неизведанного пространства», «Открытие профессора Александрова», «Промышленная архитектура», «Пушкинская Москва».