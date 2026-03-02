В Словакии сообщили о новой дате возобновления транзита нефти по «Дружбе»

Украина вновь отсрочила день запуска нефтепровода «Дружба», доставляющего сырье в Словакию и Венгрию. Новая дата — 4 марта, сообщил словацкий телеканал ТАЗ, передает «РИА Новости».

Актуальный график сегодня получила госкомпания Transpetrol, уточняет телеканал. Ранее трубопровод обещали запустить 3 марта.

Венгрия и Словакия испытывают трудности с поставками нефти еще с конца января. В начале февраля стало известно, что причиной сбоев стало повреждение на «Дружбе». Украинская сторона пообещала починить трубопровод, однако в Венгрии и Словакии утверждают, что на кадрах со спутника он выглядит исправным. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснял приостановку транзита нефти политическими мотивами.