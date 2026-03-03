Оборот платных услуг в Москве вырос на 1,9% в 2025 году

Объем платных услуг жителям Москвы вырос на 1,9% в сопоставимых ценах — до 4,6 трлн руб. в 2025 году. Об этом сообщила заммэра столицы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. Доля электронных услуг составила 446,8 млрд руб., увеличившись на 28%.

«Наибольший вклад в рост внесли электронные сервисы, услуги связи и образования. Эти направления динамично развиваются благодаря цифровой трансформации экономики, внедрению технологий искусственного интеллекта в экономическую жизнь столицы, а также высокому спросу на услуги дополнительного профессионального образования»,— уточнила госпожа Багреева.

Заммэра добавила, что рост электронных услуг во многом обусловлен развитием платных подписок на мультимедиа, облачных хранилищ, ИИ-ассистентов. Это, пояснила Мария Багреева, заставляет потребителей отдавать предпочтение онлайн-услугам.

Объем услуг связи достиг 460,9 млрд руб. (+8,3%). Здесь ключевую роль сыграло внедрение в повседневную жизнь москвичей цифровых технологий, рассказала заммэра.

Оборот платных образовательных услуг увеличился на 6,9% — до 353,3 млрд руб. Тенденция связана с использованием программ допобучения, профессиональной переподготовки и повышения квалификации, отметила госпожа Багреева.

Спортивные организации показали прирост оборотов на 7,3% — до 63,5 млрд руб. Популярнее, по словам заммэра, становятся массовые городские мероприятия: от беговых и веломарафонов до фестивалей спорта.