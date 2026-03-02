Петербургское УФАС оштрафовало банк ВТБ на 500 тысяч рублей за сноски в видео

Санкт-Петербургское УФАС отреагировало на жалобу россиянина на рекламу банка ВТБ. Кредитную организацию оштрафовали на 500 тыс. рублей из-за сносок в видеоролике, сообщили в пресс-службе ведомства.

Автор жалобы указал, что реклама не позволяет ознакомиться с условиями предоставления услуги. В ходе проверки сотрудники УФАС выяснили, что сноски с информацией по накопительному счету демонстрируются в ролике непродолжительное время. Это мешает пользователям изучить ее, а значит, смысл рекламы искажается, видео вводит потребителей в заблуждение.

Компании обязаны сопровождать рекламное сообщение существенной информацией о товаре или услуге, условиях приобретения и пользования. В связи с нарушением этой нормы ВТБ оштрафовали на 500 тыс. рублей.

Татьяна Титаева