Федеральный оргкомитет по праймериз «Единой России» проведет первое заседание

3 марта в центральном исполкоме «Единой России» (ЕР) пройдет первое заседание федерального организационного комитета по проведению внутрипартийного предварительного голосования. По его итогам единороссы ежегодно определяют кандидатов для выдвижения на предстоящие региональные и муниципальные выборы, а в 2026 году через эту процедуру пройдут еще и потенциальные участники думской кампании.

Как и в 2021 году, оргкомитет праймериз возглавил сенатор Александр Карелин. Особенностью 2026 года, как отмечают в ЕР, станет присутствие в составе комитета ветеранов специальной военной операции. Также в оргкомитет вошли деятели науки, эксперты в сфере цифровизации и искусственного интеллекта, волонтеры, представители СМИ. В частности, среди приглашенных участников — депутат городской думы Ростова-на-Дону, Герой России Андрей Манухин, президент Российской ассоциации политконсультантов Фирдус Алиев, гендиректор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин, директор по информационным технологиям «Росатома» Евгений Абакумов, ректор Дальневосточного федерального университета Борис Коробец.

Включение в состав оргкомитета столь авторитетных людей «обеспечивает высокий уровень профессионального и общественного контроля за ходом процедуры», уверен секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев. «Оргкомитет будет координировать процесс отбора кандидатов, следить за соблюдением принципов открытой конкуренции и защищенности процесса. Фактически он становится своего рода гарантом доверия результатам предварительного голосования»,— отметил он. Помимо прочего, оргкомитет будет публично рассматривать все спорные ситуации в ходе праймериз, обещают в партии.

На заседании 3 марта оргкомитет, в частности, рассмотрит вопросы о формировании аналогичных региональных комитетов, установлении объема публичных сведений о кандидатах и утверждении необходимых форм документов. Само голосование на праймериз будет проходить в электронном формате с верификацией через «Госуслуги». Принять в нем участие смогут все зарегистрированные избиратели.

