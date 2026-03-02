Стармер объяснил отсутствием правовой базы отказ от помощи США в Иране

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Великобритания не присоединится к военной операции США и Израиля в Иране. Свое решение глава правительства объяснил уроками, извлеченными из иракской войны 2003 года.

«Мы все помним ошибки Ирака и вынесли урок. Любые действия Великобритании должны иметь законное основание и тщательно продуманный, жизнеспособный план»,— сказал Кир Стармер на выступлении в Палате общин.

Британский премьер отметил, что Лондон не участвовал в первоначальных ударах по Тегерану и не планирует присоединяться к новым наступательным действиям. При этом в случае массированных ударов иранских ракет и беспилотников Великобритания будет защищать своих граждан в регионе и поддерживать коллективную самооборону союзников, пообещал господин Стармер.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране, при атаке погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. В ответ Исламская Республика наносит удары по Израилю, Саудовской Аравии, Кувейту, ОАЭ, Бахрейну, Катару и Иордании, где размещены американские военные базы.