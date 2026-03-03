Экс-глава МТС Live Михаил Минин возглавил новое развлекательное направление в НМГ

«Национальная Медиа группа» (НМГ) запустила новое направление: холдинг выходит на рынок развлечений, где будет развивать офлайн-форматы, сообщил “Ъ” его представитель. Руководить проектом будет Михаил Минин, экс-гендиректор МТС (MOEX: MTSS) Live. Уточняется, что в новой должности господин Минин должен будет объединить существующий медиабизнес, интеллектуальные права НМГ (кино-, сериальных и иных форматов) с «возможностями офлайн-индустрии».

Одним из первых проектов станет театральный мюзикл «Плакса», в основе которого лежит одноименный сериал от телеканала СТС и Сергея Жукова. Его премьера состоится в Московском театре мюзикла. «Речь идет о системной работе: продюсировании и синергии медиаконтента с офлайн-форматами, а также потенциальных инвестициях в инфраструктуру»,— не исключает топ-менеджер.

Михаил Минин начал работать в контуре медийных активов МТС в 2019 году, после продажи оператору билетного сервиса Ponominalu, где он был одним из его владельцев. В 2018 году МТС приобрела одни из крупнейших билетных онлайн-сервисов в России в сегменте культурно-массовых мероприятий Ticketland.ru (100%) и Ponominalu.ru (доля в 21,8% осталась тогда за господином Мининым) за 3,25 млрд руб.

В 2020 году МТС объединил билетные сервисы Ponominalu и Ticketland под управлением новой структуры «МТС Entertainment», которую и возглавил господин Минин. Под его руководством структура также закрыла сделку по покупке билетной платформы Ticketscloud. По итогам прошлого года компания нарастила продажи билетов на концерты и в театры на 54%, до 15,3 млн.

Юлия Юрасова