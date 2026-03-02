Бюджетные расходы Дагестана вырастут на 18 млрд рублей

В 2026 году расходы бюджета Дагестана вырастут на 18 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов республики.

«Доходная часть бюджета на 2026 год увеличится на 3,3 млрд руб. и составит 227,3 млрд руб. Расходная часть при этом вырастет значительно существеннее — на 18 млрд руб., достигнув отметки в 245 млрд руб. Прогнозируемый дефицит составит 17,7 млрд рублей»,— отмечают в Минфине.

На поддержку национальной экономики выделено 6,2 млрд руб., ЖКХ — 4,7 млрд, образование — 2,3 млрд, здравоохранение — 1,7 млрд и на спорт — 1,1 млрд руб.

В министерстве добавили, что Минэкономики получило 4,2 млрд руб. (в том числе, на развитие Дербента и Махачкалы), Минстрой - 3,3 млрд (на модернизацию ЖКХ и ВЭС), Минздрав - 1,7 млрд (на закупку медицинского оборудования и капремонты).

Наталья Белоштейн