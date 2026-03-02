Биткойн превысил $69 тыс. впервые с 16 февраля

Стоимость биткойна поднялась до более чем $69 тыс., следует из данных криптовалютной биржи Binance. По состоянию на 20:40 мск курс криптовалюты достиг $69,346 тыс.

По данным Binance, сейчас биткойн теряет в стоимости 12,17%. В последний раз криптовалюта превышала отметку в $69 тыс. 16 февраля 2026 года, тогда ее стоимость достигала $70,774 тыс. Вторая по капитализации криптовалюта растет на 2,9% и достигает $2 тыс.

Рынок пережил новый обвал криптовалют в конце января. Снижение стоимости биткойна участники рынка связывают с выдвижением президентом США Дональдом Трампом своего кандидата на пост главы ФРС: Кевина Уорша называют сторонником жесткой монетарной политики.

Подробности — в материале «Ъ».