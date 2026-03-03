Квартиры сбросили ставки

В феврале долгосрочная аренда квартир в 40 крупнейших городах России подешевела на 1,5% к январю и на 5,8% относительно сентября 2025 года, когда традиционно наблюдается пик спроса на съемное жилье. За год цены почти не выросли. Это связано в том числе с увеличением объема предложения и финансовыми возможностями арендаторов. В ближайшие два месяца цены могут снизиться еще на 3%.

Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в 40 ключевых городах России в феврале составила 28,4 тыс. руб. в месяц, подсчитали в ЦИАН. Значение сократилось к январю на 1,5%, к сентябрьскому максимуму прошлого года — на 5,8%. Год к году значение выросло значительно ниже инфляции — на 1,3%. Согласно «Яндекс Аренде», медианная ставка долгосрочной аренды жилья всех типов в феврале составила 34 тыс. руб., сократившись на 1,2% за месяц и на 0,9% за год.

В части городов в феврале аналитики ЦИАН зафиксировали годовое снижение арендных цен.

Например, во Владивостоке однокомнатные квартиры подешевели на 10,8% за год, до 29,6 тыс. руб. месяц. В Сочи — на 8,9%, до 41,9 тыс. руб., в Ростове-на-Дону — на 6,5%, до 27,5 тыс. руб. в месяц. В Москве снять однокомнатную квартиру в феврале можно было в среднем за 68,9 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — за 43,4 тыс. руб. Год к году эти значения выросли на 3% и 6,6% соответственно.

Февраль, как и зима в целом, считается периодом спокойного спроса на рынке, поясняет руководитель «Яндекс Аренды» Роман Жуков. Спрос в это время ниже, чем в пиковые зимние месяцы, и ставки нередко стагнируют. Но в целом охлаждение связано с резким ростом предложения. На конец февраля 2026 года в 40 крупных городах сдавались 79,4 тыс. лотов, год к году значение прибавило 13,8%, отмечают в ЦИАН.

Управляющий директор девелоперской компании Stenoy Илья Фролов говорит, что предложение арендных студий и однокомнатных квартир в Москве за год выросло на 45%. Часто это лоты, купленные в инвестиционных целях, которые не удалось продать за период строительства. К ним добавляются наследственные квартиры и жилье, полученное в домах по программе реновации.

Директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова связывает расширение предложения в том числе с ростом сроков экспозиции объектов. Активность арендаторов действительно сейчас снижена. Замдиректора управления аренды квартир компании «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова говорит, что в Москве в январе было на 29% меньше заявок, чем годом ранее. В феврале спрос не восстановился, замечает она.

Роман Жуков отмечает, что весной спрос на аренду квартир обычно растет. Но существенного увеличения ставок эксперт не прогнозирует. Ведущий аналитик ЦИАН Елена Бобровская не исключает, что показатели снизятся еще на 3% к текущему уровню в ближайшие пару месяцев. Она замечает, что цены достигли максимума и их дальнейший рост ограничен доходами населения.

Оксана Полякова считает, что глобально снизить спрос на аренду квартир может только переток части съемщиков в сегменте покупателей недвижимости. С одной стороны, этому будет способствовать снижение ключевой ставки и повышение доступности ипотеки, но с другой — эффект едва ли будет массовым, полагает она. Существенных колебаний на арендном рынке в 2026 году эксперт не ждет.

Александра Мерцалова