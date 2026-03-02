Трамп: США за час убили военное руководство Ирана

На ликвидацию военного руководства Ирана отводилось 4 недели, однако США потребовался примерно час, чтобы завершить операцию. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на выступлении в Белом доме.

По словам господина Трампа, в Иране признали гибель только части военачальников. Кроме того, официально подтверждена смерть верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране. В ответ иранская сторона наносит удары по Израилю, Саудовской Аравии, Кувейту, ОАЭ, Бахрейну, Катару и Иордании, где размещены американские военные базы.