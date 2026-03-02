Эксперименты с внешним разумом

Аппарат правительства дал старт новому формату мероприятий в Белом доме — курирующий «цифру» вице-премьер Дмитрий Григоренко открыл выставку ИИ-технологий для чиновников и Неделю искусственного интеллекта в Доме правительства. По атмосфере это больше всего напоминало научно-практическую конференцию, ориентированную на довольно специфическую аудиторию — чиновников, организационную и техническую сторону работы которых аппарат правительства и обеспечивает. Главная цель, как можно было понять из выступления вице-премьера,— популяризация самой идеи внедрения ИИ в бюрократическую работу с документами, совещаниями и большими массивами данных для повышения качества и скорости подготовки базы для принятия решений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер России Дмитрий Григоренко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Вице-премьер России Дмитрий Григоренко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Выставка ИИ-технологий в Белом доме соответствовала общей идее Недели ИИ: стенды компаний предлагали различные варианты решений по передаче рутинной работы роботам — от стенографирования и формализации итогов совещаний и анализа юридических баз данных при подготовке проектов документов до автоматической «упаковки» модельных постановлений правительства в работающий код приложения по предоставлению описанных в них госуслуг гражданам — без необходимости закупать и оплачивать соответствующие IT-разработки (идея явно заинтересовала господина Григоренко — у этого стенда он задержался).

Оживление, как всегда бывает на подобных мероприятиях, вызвал человекоподобный робот, двинувшийся навстречу осматривающим экспозицию чиновникам, довольно неблагозвучно щелкая то ли пластиковыми суставами, то ли электрическими приводами рук и ног: толпа подалась назад, сотрудница одного из министерств довольно нервно призналась другой: «Я его боюсь», та закивала, но тут же рядом в толпе нашелся компетентный человек, который пояснил:

«Механику пока плавной не сделали. Но, в отличие от демонстрационных китайских роботов, которые только двигаться умеют, наш — с мозгами. Мы его испытывали — он может, например, почту разобрать и разнести».

На соседнем стенде ИИ-модель маршрутизировала пациентов по врачам, заполняла их медкарты и выдавала направления на диспансеризацию, еще одна, упакованная в чемодан, позиционировалась как «полноценный переносной фельдшерско-акушерский пункт», но большая часть представленных экспонатов действительно была ориентирована на бюрократические задачи, для чего выставка и предназначалась.

Помимо нее Неделя ИИ включает в себя образовательную программу с обучением использованию конкретных решений, которые уже сегодня сотрудники могут применять на практике. Де-факто эксперимент по внедрению сервисов искусственного интеллекта в рабочие процессы идет в аппарате правительства с начала года, и горизонт его пока не ограничен. В частности, в работе тестируются решения ведущих российских технологических компаний — «Сбера» и «Яндекса», владеющих своими ИИ-моделями: то, что у России их целых две, вызывает у властей большой технологический оптимизм.

Пока в «открытом контуре» (при работе с публичными документами) доступны три ИИ-помощника: Алиса AI и Нейроюрист от «Яндекса» и ГигаЧат от «Сбера» — со всеми типовыми функциями (подготовка справок, проверка правописания, формирование краткого содержания документов, анализ и сравнение разных версий нормативно-правовых актов).

Есть и закрытый контур — известно, что его ИИ в интернет не пускают, чтобы «не начитался глупостей»,— и на этой модели тестируются более сложные задачи, например подходы к строгой юридической работе.

Параллельно разворачиваются инфраструктурные мощности: непосредственно в Доме правительства был установлен сервер для ИИ — для работы «закрытого» контура и чтобы интегрировать технологию в систему электронного документооборота (СЭД). Отказ от бумажных документов — предыдущая «бюрократическая революция» аппарата,— таким образом, сам становится базой для развертывания ИИ.

При этом Дмитрий Григоренко настаивает на том, что технология лишь инструмент: «Цель — освободить специалистов от рутинных операций, например от подготовки справок, чтобы они могли сосредоточиться на сути. Важно понимать: искусственный интеллект не пишет законопроекты и не принимает государственные решения. Он не заменяет человека и не конкурирует с ним. ИИ — это лишь инструмент и помощник госслужащего. В рамках Недели ИИ мы не только обучаем госслужащих применять ИИ в своей работе, но и стремимся изменить их отношение к технологии. Сегодня умение грамотно использовать искусственный интеллект — это новая профессиональная компетенция. Нет ничего плохого в том, чтобы применять современные инструменты, которые позволяют решить задачу за несколько минут вместо нескольких часов».

Принуждение к использованию ИИ в работе сотрудников Белого дома — вероятно, в силу «экспериментальности» режима — пока выглядит довольно мягким: на открытии мероприятия вице-премьер довольно деликатно просил руководителей отпускать чиновников на лекции, которые будут идти в Доме правительства всю неделю. Однако «переезд» ИИ-сервисов в СЭД рано или поздно сделает развитие событий безальтернативным: электронный документооборот Белого дома характерен тем, что ведет учет сроков разработки документов, и вопросы «Почему не сделано вовремя, хотя все возможности есть?» исполнителям рано или поздно задавать начнут. Только на 2026 год в разработке находятся 13 ИИ-сервисов, в том числе для аналитики, работы с письмами, контроля выполнения и др.

Олег Сапожков