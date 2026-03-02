РУТ выделит группу специальностей для строительства ВСМ Петербург — Москва

Инженерная школа «Академия ВСМ» Российского университета транспорта выделяет подготовку специалистов в области проектирования и эксплуатации высокоскоростных транспортных систем в самостоятельную укрупненную группу специальностей, сообщили в Минтрансе РФ. Выпускники будут задействованы при строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва и управлении ею.

Подготовка специалистов для управления инфраструктурой первой линии магистрали в «Академии ВСМ» ведется с 2024 года. Она включает по три программы специалитета и магистратуры.

Специализированная школа была открыта из-за более жестких требований к инфраструктуре и подвижному составу по сравнению с действующей железнодорожной сетью России, отмечают в ведомстве.

«Разработка принципиально нового подвижного состава, железнодорожной инфраструктуры, внедрение нового уровня пассажирского сервиса, технологий управления и эксплуатации — все это требует подготовки инженеров, глубоко понимающих специфику высокоскоростного транспорта, способных конструировать, проектировать и эксплуатировать высокоскоростные магистрали»,— объясняет глава Минтранса Андрей Никитин.

Артемий Чулков