Автобусы возвращают на базу

Суд признал недействительными сделки по передаче купленных на средства краевого бюджета автобусов муниципальному перевозчику из Нытвы и дальнейшую их перепродажу лизинговой компании. Всего за 77,1 млн руб. было приобретено 12 машин, четыре из которых были перепроданы по схеме обратного лизинга питерскому ООО «Интерлизинг». Прокуратура обнаружила в этом признаки нарушения закона. Представители ООО настаивали, что компания является добросовестным приобретателем, а требования надзорного органа не обоснованы. По мнению администрации Нытвы, удовлетворение иска может привести к коллапсу в транспортной отрасли. Суд с доводами ответчика не согласился.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Арбитражный суд Пермского края вынес решение по иску краевой прокуратуры к администрации Нытвенского муниципального округа, управления земельно-имущественных отношений Нытвы, ООО «Нытвенское автотранспортное предприятие» (принадлежит местным властям, по итогам 2024 года чистый убыток составил 28,5 млн руб.) и санкт-петербургскому ООО «Интерлизинг». Мотивировочная часть решения суда опубликована 27 февраля. Прокуратура оспаривала сделки по передаче автобусов автотранспортному предприятию и последующую их перепродажу лизинговой компании.

Как следует из материалов дела, в 2023 году из бюджета Пермского края муниципалитету были выделены средства на приобретение пассажирского транспорта общего пользования для осуществления регулярных перевозок. Всего было приобретено восемь автобусов среднего класса ПАЗ Vector Next и четыре автобуса малого класса ГАЗ GAZelle City. Общая стоимость транспортных средств 2023 года выпуска составила более 77,1 млн руб. Указанная техника решением местной администрации впоследствии была внесена в уставный капитал муниципального предприятия ООО «Нытвенское АТП».

В начале 2024 года Нытвенское АТП заключило договор с лизинговой компанией из Санкт-Петербурга по продаже четырех из 12 купленных автобусов. «Интерлизинг» приобрел товар, а затем передал назад этому же муниципальному предприятию. Прокуратура в ходе проверки выявила нарушения законодательства. В частности, четыре транспортных средства, при балансовой стоимости 21,1 млн руб., были переданы лизинговой компании по цене 13,8 млн руб. При этом финансовая нагрузка предприятия (разница между ценой продажи и стоимостью лизинга) на три года составила более 8,9 млн руб.

Надзорный орган потребовал признать недействительным внесение имущества в уставный капитал ООО «Нытвенское АТП», а также сделки по продаже автобусов лизинговой компании и применить обратную реституцию.

Администрация Нытвы с требованиями не согласилась. Ответчик сослался на то, что передача транспортных средств была продиктована необходимостью соблюдения условий предоставления межбюджетных трансфертов. ООО «Интерлизинг» в суде настаивало на том, что является добросовестным приобретателем. По мнению общества, нарушение порядка приватизации государственного и муниципального имущества не может выступать самостоятельным основанием для применения последствий недействительности сделок.

В свою очередь, министерство транспорта Пермского края, выступающее в суде в качестве третьего лица, посчитало требования прокуратуры обоснованными в части оспаривания заключенных договоров между ООО «Нытвенское АТП» и ООО «Интерлизинг». Представители минтранса указали, что транспортные средства были использованы не по целевому назначению — для осуществления регулярных перевозок, а с целью извлечения прибыли нытвенским предприятием. Это является нарушением условий и целей использования иных межбюджетных транс­фертов. В то же время министерство указало, что внесение автобусов в уставный капитал муниципального перевозчика является обязательным условием для получения средств на их приобретение.

Власти Нытвы в суде настаивали на том, что возвращение транспортных средств в муниципальную собственность повлечет «транспортный коллапс», а перевозки прекратятся на неопределенный период. Однако представитель прокуратуры пояснил, что «прикрывать незаконность совершенных действий тем, что не будет в короткий промежуток времени обеспечена транспортная доступность, неправильно». Также суд не принял во внимание доводы «Интерлизинга» о добросовестном приобретении техники. Как указано в решении, «оспариваемые сделки совершены в нарушение требований закона и затрагивают публичные интересы, поскольку повлекли отчуждение муниципального имущества».

В результате требования прокуратуры были удовлетворены. Все автобусы должны быть возвращены муниципалитету.

Ирина Суханова