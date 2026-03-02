Два завода под Калининградом проверяют на долги по зарплате перед 70 сотрудниками

Сотрудники ООО «Гусевский консервный комбинат» и ООО «Промагроинвест» пожаловались на задержки заработной платы. Прокуратура Калининградской области проверяет информацию о ситуации в Гусеве.

Сотрудники надзорного органа обратили внимание на распространяющиеся в СМИ сведения о задержке выплат за работу перед 70 сотрудниками. Речь идет о двух предприятиях в Гусеве. Сумма задолженности не уточняется.

Прокуратура во время проверки оценит исполнение руководством производств трудового законодательства. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Татьяна Титаева