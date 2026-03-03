Правительство выступает против ОСАГО для собак

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности раскритиковала законопроект, которым предлагается обязать владельцев потенциально опасных собак покупать полисы страхования гражданской ответственности (аналог ОСАГО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Соответствующие поправки в октябре 2025 года в Госдуму внесла группа депутатов от ЛДПР. Предполагалось, что в случае нападения животных на человека пострадавший сможет получить денежную компенсацию до 1 млн руб. при причинении вреда его жизни или здоровью. Незастрахованные владельцы потенциально опасных собак возмещают вред здоровью и имуществу потерпевших «в соответствии с гражданским законодательством» на ту же сумму, говорилось в тексте законопроекта. Перечень потенциально опасных пород установлен постановлением правительства РФ №274. Сейчас в него входит 12 разновидностей собак, в том числе питбульмастифы, амбульдоги, бразильские бульдоги, а также их метисы.

Для того чтобы поправки заработали, нужно создавать единую систему учета потенциально опасных собак, где будет фиксироваться статистика, отмечается в проекте правительственного отзыва (есть у “Ъ”). «Статистические данные являются основанием для расчета страховых тарифов, что, в свою очередь, требует обеспечения максимально возможной их точности и полноты»,— отмечают в правительстве. В Белом доме также критикуют нормы законопроекта, позволяющие части страховщиков отказаться заключать подобные страховые договоры. Поправки не были поддержаны экспертным управлением президента РФ, Минфином, МВД, Минприроды, Банком России и Всероссийским союзом страховщиков.

Напомним, что в сентябре 2025 года Госдума приняла в первом чтении поправки к закону «Об ответственном обращении с животными», запрещающие выгуливать потенциально опасных собак нетрезвым людям и детям до 16 лет.

Иван Тяжлов