Направо поедешь — перекрытие найдешь

В России может появиться публичный электронный реестр временного перекрытия автодорог. Соответствующий законопроект разработан в Совете федерации и концептуально одобрен правительством РФ. В предлагаемую систему авторы документа предлагают вносить данные о сроках, времени и условиях перекрытий (например, при ремонте и публичных мероприятиях) за 15 дней до события, а в случае аварий — незамедлительно. Опрошенные “Ъ” эксперты приветствуют идею сенаторов, но находят ее мало реализуемой из-за того, что трассы часто перекрываются экстренно и водители в таких случаях вряд ли будут пользоваться реестром.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Проект поправок к нескольким федеральным законам (текст есть у “Ъ”) в правительство РФ внесли сенаторы Андрей Кутепов, Виктор Кресс и Валерий Васильев. Предлагается, в частности, расширить статью 30 закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ», создав публичный электронный реестр временных ограничений.

В этот перечень, по задумке сенаторов, должны вноситься данные о сроках, времени, условиях и основаниях перекрытий, а также координаты перекрываемых участков.

В законопроекте перечислено семь групп причин возможных ограничений, в том числе ремонт дорог, проведение публичных мероприятий, неблагоприятная погода, повышенная интенсивность движения и специальные мероприятия. Информацию в реестр за 15 дней до введения ограничений должны вносить владельцы автодорог (например, для региональных трасс — власти субъекта федерации). Исключение (из 15-дневного правила) делается для аварий и чрезвычайных ситуаций. В этом случае ограничения вводятся немедленно и, исходя из логики поправок, вписываются в реестр постфактум. Данные о перекрытиях следует публиковать на отдельном интернет-сайте через час после попадания в реестр.

В федеральный закон об автодорогах предлагается вписать норму, запрещающую перекрывать одну и ту же дорогу в нескольких местах чаще, чем каждые 1–5 км (в зависимости от категории трассы; например, не чаще чем раз в 5 км для автомагистралей).

Нормы о временном ограничении движения на дорогах упоминаются еще в нескольких нормативных актах (например, в законе «О безопасности дорожного движения») и зачастую противоречат друг другу, говорится в пояснительной записке к поправкам. Установление «единого порядка введения временных ограничений» на дорогах РФ, считают сенаторы, повысит безопасность дорожного движения и «повысит привлекательность автодорог для пользователей».

В правительстве РФ в целом одобрили концепцию законопроекта.

Электронный реестр позволит «оперативно и своевременно информировать» о перекрытиях «всех участников правовых отношений, связанных с дорожной деятельностью», говорится в проекте заключения комиссии Белого дома по законопроектной деятельности (есть у “Ъ”). При этом у правительства есть технические замечания. Например, к предлагаемой в законопроекте норме, разрешающей владельцам дорог определять, кому по перекрытым трассам передвигаться все-таки можно (например, междугородним автобусам, перевозчикам продуктов и топлива). В Белом доме сетуют, что сенаторы не разработали «механизм подтверждения владельцами транспортных средств и перевозчиками назначения и вида их перевозки».

Сейчас разрешения на перекрытие дорог выдают разные ведомства, которые между собой не координируются, говорит руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» «Народного фронта» Петр Шкуматов. «Например, водоканал перекрывает участок, тут же начинают менять асфальт, параллельно запускаются другие работы — и возникает транспортный коллапс»,— поясняет эксперт. При наличии единого реестра «процесс станет автоматизированным», надеется господин Шкуматов: «Автомобилистам станет проще ориентироваться в ситуации. А ведомства будут вынуждены заранее согласовывать планы работ между собой».

Большинство ограничений на дорогах вызвано событиями, возникающими спонтанно, например проездами кортежей или авариями, считает глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский. «Получается, в реестр войдет узкий круг мероприятий, и он будет нерабочим,— добавляет эксперт.— Власти и так знают, что перекрыли, а водители не будут лезть в этот отдельный реестр за информацией». Эксперт считает, что больше пользы принесет оповещение водителей о перекрытиях с помощью навигаторов, городских табло, СМИ и соцсетей.

Александр Воронов, Иван Буранов