Профобразование на продажу

Более половины опрошенных российских корпоративных университетов оказывают образовательные услуги внешним заказчикам, следует из опроса, проведенного экспертами Корпоративного университета ТМК2U Трубной металлургической компании (ТМК). Чаще всего такие организации выходят на рынок образовательных услуг с очными учебными программами и вебинарами, с предложениями по организации мероприятий и оценке персонала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Российские корпоративные университеты стремятся активнее продавать свои образовательные продукты на внешнем рынке, и это может помочь им продолжить свою работу в ситуации, когда их «материнские компании» оптимизируют кадровые расходы. Такой вывод содержит исследование экспертов Корпоративного университета ТМК2U компании ТМК. Участие в нем приняли 22 российских корпоративных университета — это примерно треть от всех действующих в стране подобных организаций.

Как выяснилось, 55% опрошенных заведений уже продают свои услуги на внешнем рынке, еще 23% планируют начать делать это в ближайшем будущем. Четверть делает это с момента образования университета, 34% — последние три года. Университеты, работающие и для внешних заказчиков, чаще всего предлагают им очные программы и вебинары (100%), организацию мероприятий (67%), оценку персонала (42%), электронные курсы (42%) и разработку методологии HR-процессов (33%).

Стремление таких заведений к самоокупаемости можно объяснить оптимизацией расходов их материнских компаний. Это косвенно подтверждают данные опроса SuperJob, в ходе которого только 59% организаций сообщили, что заложили на этот год бюджет на обучение и развитие персонала (против 66% в 2025 году). В прежние годы, по данным Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, средний годовой бюджет корпоративных университетов рос — в 2024 году (последние доступные данные) он увеличился до 557 млрд руб. против 400 млрд руб. в 2022-м.

Несмотря на «внешнюю» деятельность, отмечает директор Корпоративного университета РЖД Роман Баскин, любое такое заведение прежде всего сфокусировано на решении приоритетных задач своей компании. «В этой логике перевод корпоративного университета на полную самоокупаемость за счет продажи услуг внешним заказчикам не является самоцелью. Эффективность определяется не столько финансовыми показателями, сколько вкладом в достижение стратегических и тактических целей компании, повышением качества управленческих решений и развитием кадрового потенциала»,— говорит Роман Баскин. Отметим, что почти две трети (64%) университетов сообщили, что могут закрыть потребности своего внутреннего заказчика на 75%, а внешних провайдеров, как правило, приглашают провести только обучение руководителей.

Как отмечает директор Корпоративного университета ТМК2U Елена Позолотина, ключевыми задачами являются повышение конкурентоспособности основного продукта компании, диагностика изменений потребностей бизнеса и актуализация программ подготовки для использования основного продукта «по полной». «При выходе на рынок университет кастомизирует свой продукт, подстраивает его под клиента с использованием именно этих навыков — гибкости и адаптивности под запросы своего ключевого заказчика, мониторинга запросов и адаптации программ для заказчика. Поэтому стратегия должна работать на двух уровнях: прямой экспорт своего отраслевого ноу-хау как готового продукта и создание "насыщенных" версий уникальных тем, когда клиент покупает не только знания, но и проверенную и масштабированную практику, недоступную у обычных провайдеров»,— говорит Елена Позолотина.

По ее словам, те, кто не продает свои услуги внешним заказчикам и не планирует делать это в будущем (22%), чаще всего объясняют свой выбор отсутствием у них образовательной лицензии, слишком узкой специализацией основной деятельности и фокусом на удовлетворение потребностей материнской компании. Еще один фактор — нехватка персонала, поскольку в этом случае возникает дефицит даже не преподавателей, а «продажников» и «продуктников», из-за того что нужна не просто переупаковка курсов, а создание «конкурентного образовательного продукта, с маркетинговым анализом, ценностным предложением и клиентским сервисом».

Заместитель главы Университета Банка России Ирина Драпуля считает, что рынок внешних услуг корпоративных университетов сейчас находится на ранней стадии формирования. «Сегодня сложно судить о его емкости и пока рано говорить о какой-то конкуренции среди корпоративных университетов — скорее, они отбирают часть рынка у внешних провайдеров»,— отмечает она. В числе таких провайдеров могут быть и классические вузы, такие как Центральный университет, говорит его ректор Евгений Ивашкевич, если они предоставляют обучение по программам дополнительного профессионального образования.

Анастасия Мануйлова