Амстердамский Rijksmuseum представит публике нового Рембрандта

Эксперты художественного музея Rijksmuseum в Амстердаме подтвердили, что картина «Видение Захарии в храме» (1633) является ранней работой Рембрандта. В настоящее время полотно передано Rijksmuseum в долгосрочное пользование, его можно будет увидеть начиная с 4 марта.

«Видение Захарии в храме»

Фото: Charlotte Van Campenhout / Reuters «Видение Захарии в храме»

Фото: Charlotte Van Campenhout / Reuters

Это стало возможным благодаря новым технологиям сканирования и стилистического анализа, аналогичным тем, которые применялись в ходе масштабного проекта «Операция "Ночной дозор"».

Два года назад частный коллекционер, пожелавший остаться анонимным, обратился в музей для проверки аутентичности работы. Так специалисты получили возможность изучить картину, которая пропала из виду с 1961 года, попав в частную коллекцию.

Екатерина Наумова