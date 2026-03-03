В Ярославской области замедлилось кредитование физлиц

В Ярославской области объем выданных кредитов физическим лицам-резидентам за год вырос на 4% и составлял 229 млрд руб. на конец января 2026 года. Информация об этом опубликована в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС).

Годом ранее рост был заметнее — на 4,8% (с 210 млрд руб. в январе 2024 года до 220 млрд руб. в январе 2025 года). Ипотечных жилищных кредитов на конец января 2026 года было выдано на сумму 123 млрд руб. В январе 2025 года этот показатель составлял 112 млрд руб. (+9,6%). При этом в два раза выросла просроченная задолженность по ипотечным жилищным кредитам: с 689 млн руб. в январе 2025 года до 1 млрд 378 млн руб. в январе 2026-го.

Антон Голицын