Жители Калининградской области за неделю отдали мошенникам более 32 млн рублей

Телефонные мошенники вынудили жителей Калининградской области отдать за неделю 32,1 млн рублей. Самым крупным обманом стала афера на 14,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Многомиллионную сумму потерял пенсионер из Багратионовского района. Его убедили перевести накопления на «безопасный счет».

Также жертвами мошенников стали три пенсионерки из Калининграда. Злоумышленники в разговоре с ними представились сотрудникам Госуслуг, ФСБ и Росфинмониторинга. Пожилые женщины лишились 4,5 млн рублей, 3,2 млн рублей и 1,7 млн рублей.

Среди обманутых военнослужащий из Пионерского (почти 500 тыс. рублей), работник теплоэлектростанции из Калининграда (2,4 млн рублей), предприниматель из Гурьевского района (344 тыс. рублей) и другие.

Татьяна Титаева