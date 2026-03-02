Трамп допустил ввод сухопутных войск США в Иран

Президент США Дональд Трамп не исключил отправки американских сухопутных войск в Иран, «если они будут необходимы». Об этом он заявил в интервью газете The New York Post. Господин Трамп добавил, что операция «Эпическая ярость» «значительно опережала график».

Фото: Nathan Howard / Reuters

«У меня нет страха перед вводом сухопутных войск — как говорит каждый президент: "Никаких сухопутных войск не будет". Я так не говорю,— сообщил Дональд Трамп.— Я говорю: "Вероятно, они не понадобятся" (или.—"Ъ") "если они будут необходимы"».

Господин Трамп добавил, что не опасается возможных террористических действий со стороны Ирана в ответ на атаки США. Решение о нанесении удара, по его словам, принято «после финальных переговоров» в Женеве из-за разведданных, свидетельствующих о возобновлении ядерной программы Ирана.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране, при ударах погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. Тегеран объявил о начале операции «Правдивое обещание 4» и наносит удары по Израилю, Саудовской Аравии, Кувейту, ОАЭ, Бахрейну, Катару и Иордании, где размещены американские военные базы.