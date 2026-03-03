Российские наставники готовы работать в выходные, но желательно не бесплатно

68% молодых людей в России хотели бы иметь наставника, а у 77% опрошенных он уже был, и чаще всего не один. Об этом заявил на пресс-конференции, приуроченной к впервые отмечавшемуся в России 2 марта Дню наставника, гендиректор центра знаний «Машук» Антон Сериков, ссылаясь на итоги инициированного его организацией исследования. Сами наставники, по данным того же опроса, среди главных вызовов отмечают высокую нагрузку по основной работе (64%), низкую мотивацию наставляемых (33%), а также недостаточное внимание руководства к вопросам менторства. Дополнительно мотивировать наставников к работе, по их признанию, могли бы финансовая поддержка и обучение.

При этом 70% из них готовы выходить ради воспитуемых на работу в выходные, 33% могут отложить в сторону собственные проекты, а каждый пятый готов оказать подопечным финансовую помощь, подчеркнул господин Сериков: «Были даже варианты ответов, где сообщали, что готовы приютить воспитанника у себя, если его, например, выгнали из общежития». Заодно наставники по просьбе социологов припомнили народные мудрости, в соответствии с которыми наставляемых точно не следует воспитывать: «скромность украшает человека» (49% уверены, что это не работает в реальной жизни), «где родился, там и пригодился» и «тише едешь — дальше будешь» (по 33%). «Это все не про сегодняшний день»,— объяснил глава «Машука».

«Если бы не наставник Петра I Франц Лефорт, не было бы Санкт-Петербурга»,— заявил, в свою очередь, глава комитета Госдумы по делам молодежи Артем Метелев. Он пообещал, что депутаты продолжат совершенствовать «законодательный каркас системы наставничества», а самым большим достижением в этой работе назвал закрепление статуса наставника в Трудовом кодексе. К настоящему моменту, по его словам, в 63 регионах уже предусмотрены выплаты педагогам-наставникам, в 26 — отдельные выплаты за наставничество, а до конца года меры поддержки наставников будут утверждены во всех субъектах.

Григорий Лейба