В Ульяновской области повысили выплаты заключившим контракт на службу в войсках БПЛА
Губернатор Алексей Русских поручил увеличить единовременную денежную выплату бойцам, которые заключают контракт для прохождения службы в рядах войск беспилотных систем, сообщил глава Ульяновской области на заседании штаба по комплексному развитию региона.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
По словам губернатора, выплата будет составлять 1,1 млн руб. Таким образом, единовременная выплата с федеральными и региональными средствами составит 1,5 млн руб.