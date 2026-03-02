В Ульяновской области повысили выплаты заключившим контракт на службу в войсках БПЛА

Губернатор Алексей Русских поручил увеличить единовременную денежную выплату бойцам, которые заключают контракт для прохождения службы в рядах войск беспилотных систем, сообщил глава Ульяновской области на заседании штаба по комплексному развитию региона.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам губернатора, выплата будет составлять 1,1 млн руб. Таким образом, единовременная выплата с федеральными и региональными средствами составит 1,5 млн руб.

Андрей Васильев, Ульяновск