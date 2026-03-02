Российские ритейлеры назвали цену нового iPhone 17e

Ведущие российские ритейлеры рассказали об условиях предзаказа на новый iPhone 17e. В пресс-службе «М.Видео» сообщили «Ъ», что модель на 256 Гб обойдется в 64,9 тыс. руб., на 512 Гб — в 84,9 тыс. руб. В CDEK.Shopping выставили новинку по цене от 58,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Apple Фото: Apple

Продажи iPhone 17e запланированы на 11 марта. После этого CDEK.Shopping выкупит гаджет на зарубежной площадке и организует доставку в Россию, уточнили «Ъ» в компании. Предзаказ iPhone 17е на CDEK.Shopping можно оформить уже сейчас, в «М.Видео» пообещали открыть его 3 марта. Опция станет доступна на сайте и в мобильном приложении компании, а также в розничных магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо».

В МТС цены на новые iPhone 17e уточнят в ближайшие десять дней, рассказали «Ъ» в пресс-службе ритейлера. Сейчас компания уже обсуждает с поставщиками условия по стоимости закупок. Как напомнили в пресс-службе, в 2025 году число предзаказов на iPhone 16e оказалось почти в два раза выше, чем на iPhone SE 3 в 2022 году. Большая часть покупок пришлась на модели с объемом памяти 256 Гб.

iPhone 17e — самый доступный смартфон в линейке Apple. Новая модель оснащена процессором A19 и модемом C1X, который также применяется в iPhone Air. Смартфон получил покрытие Ceramic Shield 2 и 6,1-дюймовый дисплей Super Retina XDR с «монобровью» и частотой обновления 60 Гц. На задней панели установлена 48-мегапиксельная камера Fusion с двукратным оптическим зумом. Гаджет поддерживает магнитную зарядку MagSafe.

Дарья Опарина, Филипп Крупанин