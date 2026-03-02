Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

К ставкам на спортивные события многие относятся очень настороженно, и не просто так. Порой желание получить легкие деньги будоражит умы людей, особенно после того, как истории о громадных выигрышах становятся известны всем. Но порой даже прозорливость и сверхудача приводят к разочарованию и оставляют игроков без денег.

То, что произошло с английским студентом Джорданом Доннелоном, можно назвать настоящей мистикой. Дело в том, что парень был постоянным посетителем букмекерских контор и четко знал, как все устроено. И вот в марте 2014 года он угадал результаты 14 спортивных событий. Выигрыш составил 1,2 млн фунтов. Только вот денег игрок не получил — студент случайно заполнил не ту карточку. Впрочем, лишить вас выигрыша может не только невнимательность.

Всё, что прописано мелким шрифтом в договоре с букмекерами, нужно читать. Ведь самый крупный выигрыш в истории так и не был выплачен. В 1984 году также британец Эдвард Ходсон сложил невероятный экспресс из ставок на скачки. Коэффициент был около 4 млн, и вложенные 55 фунтов вдруг принесли ему 217 млн. Но оказалось, что букмекерская контора когда-то подстраховалась, установив лимит на выплату, и победитель получил всего 3 тыс. фунтов.

Выигрыш в 217 млн тогда вошел в историю как самый крупный и был зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса. При этом он стал уроком для букмекеров, и теперь у многих есть лимиты на выплаты, чтобы защитить себя от подобных рисков.

Владимир Осипов