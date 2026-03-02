«Там всегда кого-нибудь убивают»

В понедельник, 2 марта, к посольству Ирана в Москве редкой цепочкой тянулись желающие проститься с аятоллой Али Хаменеи, убитым в ходе американской и израильской превентивной операции. Большинство скорбящих оказались мусульманами из разных стран, для которых смерть Хаменеи — «личная трагедия». Обстановка у посольств Израиля и других ближневосточных стран, оказавшихся участниками конфликта, ничем не отличалась от обыденной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мусульмане и мусульманки не могли спокойно смотреть на портрет погибшего Али Хаменеи

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Мусульмане и мусульманки не могли спокойно смотреть на портрет погибшего Али Хаменеи

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

После официального сообщения о гибели верховного лидера Али Хаменеи у посольства Ирана на Покровском бульваре в центре Москвы появились цветы, свечи и фотографии аятоллы. К утру 2 марта там сформировался небольшой мемориал, что ожидаемо привлекло внимание СМИ. Количество журналистов и операторов на узкой полоске тротуара значительно превышало число желающих почтить память иранского руководителя. Раз в несколько минут одинокие мужчины в черном подходили к мемориалу и возлагали цветы; оказавшись в центре внимания журналистов, все скорбящие одинаково объясняли, что они мусульмане, для которых смерть иранского лидера — «личная трагедия». За час таковых набралось примерно десять человек.

Неожиданно на бульваре появилась женщина в аккуратном темно-зеленом хиджабе. К нескрываемой радости журналистов, она уверенно подошла к мемориалу, остановилась напротив портрета рахбара (верховного лидера Ирана), кинематографично всплеснула руками и громко запричитала на иностранном языке. В этом бурном потоке незнакомой речи можно было разобрать только слово «Аллах». Внезапно женщина схватила портрет и крепко его обняла, потом развернулась к корреспондентам, оросила изображение слезами и, не переставая рыдать, поставила его обратно. А затем спокойно отошла.

Женщина представилась Нафисой и на чистом русском языке объяснила, что она родом из Таджикистана, а к посольству пришла, потому что «все мы мусульмане братья».

После неловкой паузы Нафиса решила еще немного поплакать, а затем с силой заключила корреспондента “Ъ” в объятья и прошептала на ухо: «У нас всех одна душа, независимо от религий. Мы в Таджикистане всех мусульман, конечно, поддерживаем, а убийства — нет». Расцепив руки, она уже громче добавила, что Али Хаменеи умер мученической смертью: «Он принял достойную кончину и теперь точно у нашего Аллаха». Высказавшись, женщина вытерла лицо руками и уверенной походкой ушла на остановку, где и запрыгнула в пришедший автобус, ловко подвернув подол длинного платья.

Обычные прохожие удивленно разглядывали мемориал. Группка туристов из Китая дисциплинированно снимала все проходящее на смартфоны. «Мам, а чего тут игру-у-ушки и букеты?» — громко спросила маленькая девочка. Ее мама чуть притормозила, вгляделась в табличку на здании и бодро ответила: «А, да тут посольство Ирана. Убили кого-нибудь, наверное, вот люди и скорбят. Там всегда кого-нибудь убивают». Девочку это объяснение, по-видимому, устроило — других вопросов она уже не задавала.

Высокий белокурый мужчина задумчиво рассматривал букеты. «Я тут случайно остановился — покурить. По флагу Иран опознал — вот смотрю, так скажем, на итоги войны,— объяснил он корреспонденту “Ъ” и отрекомендовался: — Александр, таксист». Война оказалась для него не то чтобы совсем чужой. «У меня жена и дочь сейчас в Тель-Авиве,— рассказал Александр.— Мы гражданство еще до ковида получили. В феврале 2022 года они сразу уехали. А я тут пока, деньги зарабатываю — иврита не знаю, там сложно будет». Он заверил, что не жалеет о переезде родных.

«Девочки живут рядом с бомбоубежищем, очень глубоким — около шести этажей вниз. Там неспокойно, но и здесь неспокойно. Я за это время понял, что, видимо, на этом веку спокойно уже нигде и никогда не будет. А там хотя бы тепло»,— заключил он, ковыряя мыском ботинка серые остатки сугроба.

У посольства Израиля в понедельник было спокойно. Об очередной ближневосточной войне напоминало лишь небольшое объявление — предупреждение, что консульский отдел 2 марта не работает «в связи с ухудшением в сфере безопасности в Израиле». У посольств Катара, Ливана и ОАЭ, которые подверглись атакам Ирана, не было видно и такого свидетельства духа времени.

А на Покровский бульвар до позднего вечера шли желающие проститься с Али Хаменеи. Организованные группы активно демонстрировали скорбь на камеры; частные лица прятались в капюшоны и отказывались отвечать на вопросы. В итоге у посольства даже выставили другой портрет аятоллы — побольше прежнего.

Полина Ячменникова