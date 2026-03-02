Минфин умерил аппетиты

Минфин предложил до конца года освободить от НДС общепит на упрощенке. Послабления могут вступить в силу с 1 апреля, если законопроект одобрят в парламенте. Для этого в Налоговый кодекс будут внесены поправки, которые позволят малому и среднему бизнесу получить ряд мер поддержки для «более плавной адаптации к изменениям». Затронут они компании и индивидальных предпринимателей на УСН и патентной системах налогообложения. От них требовать соответствия уровня зарплаты сотрудников средней зарплате по региону не будут. Еще одно условие: льгота предусмотрена для тех, чей доход от работы в общепите минимум 70% от общего дохода бизнеса, при этом объем выручки составляет не более 3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

По сути, это упростит доступ к льготам для компаний с более сложной структурой доходов, говорит владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов: «Мы делали ставку на региональное законодательство и думали, что, возможно, нас включат в список приоритетных отраслей, и мы сможем освободиться от уплаты УСН. НДС — это федеральный налог, и я не ожидал, что поступят такие законодательные инициативы со стороны Минфина. Соответственно, когда сегодня я увидел эту новость, был очень этому обстоятельству рад. На примере своей пекарни скажу, что у меня основная нагрузка в налоговой — это 6% УСН и 5% НДС. Сейчас 5% со второго квартала с нас снимут, и у меня налоговая нагрузка практически в два раза сокращается. Для адаптации этого достаточно, а дальше уже будем смотреть. Конечно, хотелось бы закрепления закона на более длительный срок, но даже девять месяцев помогут многим предпринимателям».

С начала года предприниматели с годовым доходом от 20 млн руб. платят НДС и не могут использовать патенты. Предприниматели, раньше работавшие на патентной системе, с апреля могу получить право на налоговые вычеты по НДС на товары и некоторые имущественные права. Еще одна мера — на сумму уплаченного НДС разрешат уменьшить доходы по по упрощенке, которые бизнес получил в виде в 2025 году в виде аванса. Адаптироваться к возросшей с января нагрузке получилось далеко не у всех, а эффективность предложенных послаблений можно будет оценить только в конце года, отмечает основатель проекта «Дневник налогового консультанта» Линда Куркулите: «Повышение НДС и изменение лимитов стали серьезным шоком для предпринимателей: часть из них до сих пор не понимает, как действовать в новых условиях. Те, кто уже осознал масштаб изменений, пытаются встроить их в свою стратегию. Некоторые организации и индивидуальные предприниматели, в частности, не успели перейти на упрощенную систему налогообложения. У многих по-прежнему остаются вопросы о том, какие решения принимать дальше. Реальные последствия этих мер станут заметны только по итогам налогового периода.

При этом далеко не все законопроекты, даже предложенные Минфином, в итоге принимаются в первоначальном виде. На стадии рассмотрения в них могут быть внесены изменения, способные существенно повлиять на их суть».

По задумке Минфина, ИП, совмещавшие патентную систему с работой на упрощенке до 25 апреля получат отсрочку, чтобы окончательно определиться с налоговым режимом. На фоне уже вступивших в силу фискальных правил, предложенные поправки действительно дают возможность для адаптации общепита, но есть и другие сферы малого бизнеса, которым нужны послабления, отмечает управляющий партнер и сооснователь компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин: «Почему-то вспоминается анекдот про "купи козу — продай козу". Сначала налоговое бремя резко увеличили — в разы и буквально за полтора месяца до вступления изменений в силу, не дав никакого переходного периода. Теперь эту историю немного откатывают назад, но исключительно для общепита.

В таком ракурсе радость выглядит странно: ты уже приготовился умирать, а тебе говорят, что можно еще подышать. Это лишь подчеркивает, что решения принимались, мягко говоря, в спешке. Возникает вопрос: почему именно общепит попадает в особую категорию с точки зрения налогообложения? Крупные рестораны с выручкой до 3 млрд руб. не платят НДФЛ — у немногих отраслей есть такие льготы. С другой стороны, хотя бы за кого-то можно порадоваться.

Получается парадокс: за "дефлопе" в ресторане НДС платить не нужно, а за молоко в магазине — нужно».

По январским данным Единого реестра субъектов МСП, сейчас в стране насчитывается почти 7 млн малых и средних предприятий. В случае принятия поправок в Налоговый кодекс, предприниматели, ранее работавшие на патентной системе, с апреля могут приобрести право на налоговые вычеты по НДС на товары и некоторые имущественные права.

Станислав Крючков