Дмитрий Савельев совместил СИЗО с долговой тюрьмой

Верховный суд России, отменив ряд решений арбитражных судов, признал экс-сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева ответственным по долгам подконтрольной ему компании ООО «Уралстройнефть». Находящемуся под судом по уголовному делу о подготовке заказного убийства господину Савельеву это грозит взысканием более 2,5 млрд руб. Ранее к совмещавшему занятые бизнесом с работой депутата и сенатора Дмитрию Савельеву был удовлетворен и актикоррупционный иск прокуроров на 600 миллионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший сенатор Дмитрий Савельев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Бывший сенатор Дмитрий Савельев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Верховный суд России «не позволил» бывшему сенатору Дмитрию Савельеву избежать субсидиарной ответственности по делу о банкротстве, сообщили 2 марта в пресс-службе ВС. В декабре 2024 года Арбитражный суд Москвы, как сообщал “Ъ”, удовлетворил требование конкурсного управляющего ООО «Уралстройнефть» о привлечении Дмитрия Савельева к субсидиарной ответственности на 2,5 млрд руб. по долговым обязательствам перед кредиторами, в том числе Райффайзенбанком и банком «Ак Барс». За три года до этого ООО было признано банкротом, но самостоятельно рассчитаться по долгам не смогло, в связи с чем арбитраж возложил соответствующую обязанность на Дмитрия Савельева как на лицо, контролирующее компанию, и на связанных с ним лиц. В числе последних оказалась помощница экс-сенатора Ирина Кудряшова. Она, установил суд, выполняла функции доверительного управляющего активами Дмитрия Савельева.

Однако в мае 2025 года Девятый арбитражный апелляционный суд изменил определение столичного арбитража, отказав в привлечении господ Савельева и Кудряшовой к ответственности. Аналогичное решение принято и Арбитражным судом Московского округа в сентябре прошлого года по результатам рассмотрения кассационных жалоб. При этом судами было указано на недостаточность доказательств о сохранении контроля Дмитрия Савельева за переданным в доверительное управление Ирине Кудряшовой имуществом, а кроме того, о причастности их к заключению убыточных сделок и выводу активов из компании.

«Апелляция и кассация сочли недоказанной причинно-следственную связь между действиями Савельева и банкротством компании, а также указали на отсутствие подтвержденных признаков недобросовестности в его поведении»,— отметили в Верховном суде.

По данным высшей судебной инстанции, кредитор обратился с жалобой в ВС, настаивая, что именно конечный бенефициар извлекал доход от убыточных сделок и должен нести ответственность. В результате коллегия по экономическим спорам Верховного суда согласилась с выводами суда первой инстанции (московского арбитража) и отменила постановления, вынесенные апелляцией и кассацией.

Представители самого господина Савельева собираются обжаловать решение экономической коллегии Верховного суда в порядке надзора. По их версии, экс-сенатор никогда не управлял ООО «Уралстройнефть» и не участвовал в его хозяйственной деятельности, а доказательств, необходимых для его привлечения к субсидиарной ответственности, нет. Защита считает, что неплатежеспособность ООО возникла вследствие внешних факторов, не зависящих от должника, его руководителей или бенефициаров, на фоне «объективно неблагоприятной экономической ситуации в строительной отрасли».

Напомним, что 14 января этого года Одинцовский горсуд Подмосковья удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры к экс-сенатору. В нем говорилось, что экс-сенатор фактически возглавлял тайком две строительные компании — «Уралстройнефть» и ООО «Спецстройсервис». Последнее общество, по данным ФНС, в 2017–2024 годах в качестве дохода получило 870 млн 802 тыс. руб., однако свою долю в нем сенатор не задекларировал, «использовав подконтрольных лиц для того, чтобы спрятать имущество».

В свою очередь предоставление недостоверных сведений позволяло господину Савельеву сохранять статус сенатора и совмещать свое должностное положение с коммерческой деятельностью, что является «недопустимой формой сращивания бизнеса и власти», отмечали в Генпрокуратуре. Более того, по данным надзора, неисполнением требований антикоррупционного законодательства господин Савельев «перевел фактически принадлежащие ему активы в теневой сектор экономики и продолжил управлять ими запрещенными способами, извлекая несправедливые конкурентные преимущества от ведения нелегального бизнеса».

По требованию Генпрокуратуры с бывшего сенатора было взыскано 609 млн 561 тыс. 411 руб., как доход, полученный из не предусмотренных законом источников. Для обеспечения были арестованы активы господина Савельева, в том числе помещения в крупнейшем в Нижнем Новгороде торгово-развлекательном комплексе «Фантастика». Защита собиралась обжаловать решение по прокурорскому иску.

Если оба постановления вступят в силу, экс-сенатор может быть обанкрочен, а для погашения долгов изымут его имущество.

Правда, раньше будет принято другое решение — по уголовному делу о подготовке экс-сенатором убийства своего делового партнера, которое слушается с участием присяжных в Тверском райсуде Москвы в закрытом режиме.

Николай Сергеев, Мария Локотецкая